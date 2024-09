Alberto tra pace e clima Il programma della visita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Primi particolari sulla ‘due giorni’ didi Monaco alla Cittadi Rondine e al santuarioVerna. Nel pomeriggio di domani, alla vigiliafesta delle Stimmate di san Francesco nell’anno centenario, il principe sarà accolto al suo arrivo dal padre guardiano fra’ Guido Fineschi. Laconsisterà in un tour del santuario e dell’archivio storico che custodisce la documentazione del passaggio in questi luoghiPrincipessa Grace nel 1968 insieme alla figlia Caroline che aveva 11 anni al termine del campeggio estivo in Casentino. Domenica dalle ore 10 il sovrano monegasco sarà a Rondine per l’incontro con i giovani dello studentato internazionale, promotoricampagna Leaders for Peace, con il Principato di Monaco tra i sostenitori.