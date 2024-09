Grandi pulizie all’Arcadia Professori imbianchini | Ora tocca ai ragazzi | scopa e paletta in aula

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Marianna Vazzana MILANO Non c’è solo il "bentornati" scritto a caratteri cubitali sulle lavagne. Alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Arcadia, al quartiere Gratosoglio, ihanno preparato un’accoglienza speciale per i loro alunni, 400e ragazze tra gli 11 e i 14 anni: prima del suono della campanella, nei giorni scorsi, si sono dati da fare per pulire e tinteggiare aule e bagni. Convinti che un luogo bello e confortevole invogli a studiare e, soprattutto, incentivi a non deturpare gli spazi. È il primo passo di un progetto in grande, "perché – spiega il dirigente scolastico Gianpaolo Bovio – saranno istessi a continuare, prendendosi cura degli ambienti giorno per giorno". Tanto per cominciare, in ognispunteranno. Obiettivo: lasciare ogni stanza pulita e in ordine al termine delle lezioni.