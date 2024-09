Studentessa morì consegnando pizze a domicilio i titolari del locale a processo per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Aperperché il Tribunale valuti se aver fatto guidare un’auto con pneumatici vecchi e usurati a Elena Russo l’abbia portata a schiantarsi contro un palo. Launiversitariaall’età di 20 anni la sera del 30 gennaio 2022 in un incidente stradale durante una consegna adi. I duedellaria di Reggio Emilia per la quale lavorava come fattorina la ragazza sono stati rinviati a giudizio. Come riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino di Reggio Emilia, i soci – un 49enne e un 33enne – dovranno rispondere dicon violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro e del codice stradale. La procura contesta loro di aver fornito alla giovane un’auto non conforme ai fini della sicurezza, non sottoposta a idonea manutenzione.