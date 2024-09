Sparatoria in Kentucky almeno 5 feriti Chiuso un tratto dell’autostrada Parte la caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024)cinque persone sono rimaste ferite in unaavvenuta nei pressiInterstate 75 nella contea di Laurel,. L’episodio ha portato alla chiusura temporanea della strada, come confermato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Laurel, che ha dichiarato che la I-75 è stata chiusa al miglio/uscita 49 e alla U.S. 25, circa nove miglia a nord di Londra. Lasarebbe il risultato di un alterco tra i conducenti di due auto, che avrebbe portato all’escalation della violenza. Le autorità hanno identificato Joseph Couch, un uomo di 32 anni, come il principale sospettato. Secondo le forze dell’ordine, i colpi sparati non sarebbero stati casuali.