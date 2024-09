Castelfidardo-Vigor meglio di così non si può

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)Non c’è due senza il tre? Ilci prova. A stupire ancora. Dopo le due vittorie in Coppa Italia di D (prima ai rigori contro lo United Riccione, in casa, e poi quella sul campo del San Marino, in rimonta). Oggi i fidardensi andranno all’assalto dellaSenigallia (al Mancini, ore 15), all’esordio in campionato, in quella quarta serie dove ilritorna dopo due stagioni. Ed è subito derby, casalingo, per la squadra allenata da Marco Giuliodori, al debutto in quarta serie. "Un campionato difficile, ma bello e stimolante" il pensiero dell’allenatore dei fidardensi, alla terza stagione di fila a. E per l’esordio in campionato racconta di una "che è una signora squadra e allenata da un esperto e ottimo mister - dice Giuliodori -. Negli ultimi anni non hanno fatto bene, ma benissimo.