Quando vuoi tu è il nuovo singolo di Cerry

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da venerdì 6 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “TU”, ildi. “tu” è un brano che racconta la frustrazione e il senso di inadeguatezza di un ragazzo che lotta contro un’insoddisfazione costante. Nonostante i numerosi tentativi di andare avanti, si sente ancora intrappolato nel passato, soprattutto in una relazione che sembra aver lasciato cicatrici profonde. C’è una tensione tra il desiderio di riconciliazione e la consapevolezza che le cose non si sistemeranno come vorrebbe. Il testo mostra come, il giovane cerchi di dimostrare che non è rimasto bloccato nel passato, ma allo stesso tempo continui ad essere attratto da ciò che è stato, ripetendo gli stessi errori.