Per l' ex agente 007 uno stile differente rispetto a quando indossava i panni di James Bond

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La Mostra del Cinema di Venezia 2024 continua a stupire non solo per la qualità delle pellicole in concorso, ma anche per l’eleganza e losfoggiato dalle celebrità. Il red carpet di quest’anno è un vero e proprio palcoscenico per alcune delle star più influenti del cinema e quello dedicato al film Queer di Luca Guadagnino non fa eccezione. Grande protagonista è stato Daniel Craig, giunto al Lido con unoa quello a cui eravamo abituativestiva idi