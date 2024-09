WWE | Ecco quando Giulia potrebbe combattere il suo primo match ad NXT e tanti altri retroscena

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024) La star giapponese si confronta con Roxanne Perez in un’apparizione a sorpresaha finalmente fatto il suo debutto in NXT, confrontandosi con Roxanne Perez durante l’evento No Mercy di domenica scorsa. Secondo quanto riportato da Corey Brennan di Fightful Select, l’apparizione della wrestler giapponese è stata preparata con grande cura e segretezza. La preparazione del debutto Contrariamente alla prassi abituale di NXT, dove Shawn Michaels spesso sostituisce le superstar a sorpresa nelle prove, perè stato utilizzato un produttore con musica stock come sostituto durante le prove. Questo cambio di routine ha contribuito a mantenere il massimo riserbo sull’apparizione della wrestler.