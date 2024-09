Treni bloccati a Roma disagi enormi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) La circolazione deisulla linea dell’Alta Velocità tra la stazione Termini e Prenestina, a, è stata pesantemente compromessa da un guasto elettrico verificatosi oggi. L’incidente ha causato notevoliper i viaggiatori, con ritardi che possono arrivare fino a 90 minuti per iad alta velocità (AV). Anche iregionali sono stati colpiti, con alcune tratte che potrebbero subire limitazioni di percorso o cancellazioni. La situazione è sotto monitoraggio, e i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea ferroviaria. Tuttavia, non è ancora stato comunicato un orario preciso per il ritorno alla normalità.talia sta aggiornando costantemente il proprio sito web con informazioni suicoinvolti, i ritardi e le possibili alternative per i viaggiatori.