Turismo in ripresa a settembre | dove conviene partire in bassa stagione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 31 agosto 2024)2024 si preannuncia come un periodo di timidaper ilin Italia, sostenuto da previsioni meteo favorevoli e dalle offerte allettanti tipiche della. Secondo le proiezioni elaborate dal Centro Studi Turistici per AssoConfesercenti, si attende l’arrivo di circa 15 milioni di viaggiatori nelle strutture ricettive del Paese, per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, un incremento dello 0,6% rispetto a2023.: città d’arte e campagna in crescita Nonostante i segnali incoraggianti, gli operatori del settore mantengono un atteggiamento prudente. Molti sperano che le prenotazioni last minute possano migliorare ulteriormente i risultati, in particolare nelle città d’arte,si prevede un incremento del 2,4% nelle presenze turistiche.