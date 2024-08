MotoGP Pedro Acosta | È stata una Sprint di regolarità proviamo a farlo anche domani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Un redivivotorna a brillare e porta la KTM in terza posizione al termine delladel Gran Premio d’Aragon 2024, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale. Il giovane rookie spagnolo del team Tech 3 GasGas, ottimo secondo nelle qualifiche mattutine, ha disputato una gara impeccabile alle spalle delle Ducati di Marc Marquez e Jorge Martin. “Sicuramente oggi vincere la gara non era facile per me. Èunadie costanza, perché sapevamo che il grip sarebbe stato ideale ed il consumo della gomma era abbastanza elevato. Il piano era quello di seguire qualcuno, perché quando sei in prima fila è tutto più facile avendo a che fare con piloti di esperienza.“, racconta il futuro pilota ufficiale KTM ai microfoni di Sky.