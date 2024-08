Autonomia | Sala a Salvini Io sì di sinistra ma non disinformato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 31 agosto 2024) MILANO – Il sindaco di Milano Giuseppe(foto) replica, sui suoi canali social, al ministro e vice premier Matteoche ha criticato la sua posizione sulla riforma dell’. “Secondo il ministro, sull’differenziata io sarei un ‘di’. Dicertamente,proprio no – scrivesu Twitter-X – Perché non facciamo un confronto pubblico, tecnico, non a slogan, e vediamo chi ne sa di più? Sono pronto, anche oggi”, conclude il primo cittadino meneghino. L'articolo: “, “Io sì dima non” L'Opinionista.