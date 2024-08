Tim Burton spiega perché Alec Baldwin e Geena Davis non sono in Beetlejuice Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024) TimnoninNon importa quante volte si pronuncino i loro nomi, non aspettatevi checompaiano in(qui la recensione). Il regista Timha recentementetogli attori non hanno ripreso il ruolo della coppia fantasma Adam e Barbara Maitland del film originale del 1988 per l’atteso sequel, che uscirà nelle sale il 5 settembre. “Credo che per me il problema sia stato quello di non voler semplicemente spuntare delle caselle”, ha dichiaratoa People. “Quindi, anche se erano una parte integrante del primo film, miconcentrato su qualcos’altro”. Nel primo film, una coppia appena deceduta chiede l’aiuto del ghoul titolare (interpretato da Michael Keaton) per spaventare la famiglia di yuppie che si è trasferita qui dopo la loro morte.