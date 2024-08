Incidente mortale | camion dei rifiuti travolge e uccide un uomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) La Spezia, 27 agosto 2024 – Terribilequesta mattina in centro città, nel quale una persona anziana ha perso la vita. Da una prima ricostruzione da parte della polizia locale spezzina del comandante Francesco Bertoneri intervenuta sul posto, pare che undella nettezza urbana abbia investito l'mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Gli operatori della municipale sono attualmente sul posto per ricostruire la dinamica dell'. L', classe 1940 e residente in Corso Cavour, nei pressi del luogo del sinistro, purtroppo è deceduto a seguito dell'impatto con il mezzo pesante. Una brutta disgrazia ha ferito la comunità locale subito di prima mattina e sul posto si sta anche cercando di comprendere, da parte delle forze dell'ordine, se vi siano dei testimoni di quanto accaduto.