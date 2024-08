Pelle scottata la beauty routine giusta dopo eritemi e rossori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sole, mare o lago, abbronzatura e purtroppo, a volte, in mancanza di un’adeguata protezione, anche fastidiose scottature. Quando si prendono, lasi presenta arrossata e irritata, anche per qualche giorno. Successivamente possono rimanere macchie, desquamazioni e, nei casi più seri, anche cicatrici. Non bisogna abbassare la guardia nemmeno negli ultimi giorni di vacanza o, se si è già rientrati in città e si sono riprese le attività, nei weekend ancora ideali per fare un bagno o per arrampicate, trekking e gite in alta quota. Se però ci si scotta, ci sono alcuni semplici accorgimenti da osservare. Prodotti lenitivi L’eritema solare è una reazione infiammatoria della, causata dall'eccessiva esposizione ai raggi Uva e Uvb, manifestandosi con rossore, calore, prurito e, nei casi più gravi, vesciche.