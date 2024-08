Incubo per 25 turisti Crolla caverna di ghiaccio almeno un morto Soccorsi difficili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quella che doveva essere una gita emozionante in un luogo suggestivo, si è trasformata in unper 25di diverse nazionalità (che non sono state ancora divulgate) che, insieme a una guida, avevano preso parte a un tour organizzato nel Sud Ovest dell’Islanda. Gli esploratori si trovavano all’interno di una grotta di, quando una delle pareti del complesso è franata per motivi su quali stanno ancora indagando le autorità impegnate nell’operazione di salvataggio. Per ora si sa che il crollo non dovrebbe essere collegato all’eruzione vulcanica avvenuta venerdì scorso nel Sud Est del Paese. Il cedimento della parete ha causato la morte di uno dei, mentre altri tre sono stati inizialmente dichiarati dispersi. “Un turista è stato dichiaratosul posto”, hanno riferito le autorità del luogo. “Altre tre persone sono rimaste intrappolate sotto il“.