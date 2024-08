F1 orari di domani GP Olanda 2024 | programma gara tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)a Zandvoort andrà in scena il Gran Premio d’, quindicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo quasi un mese di stop per le vacanze estive, riparte dunque la lotta per i titoli iridati con uno scenario tecnico che vede attualmente almeno tre team ravvicinati e ormai costantemente in lizza per podi e vittorie di tappa. Max Verstappen resta comunque il punto di riferimento del circus (anche se viene da quattro GP consecutivi senza primeggiare), potendo gestire una solida leadership in campionato con un margine di 78 punti su Lando Norris e addirittura 100 su Charles Leclerc. Allarme rosso invece per Red Bull nella graduatoria costruttori, con McLaren in agguato a -42 e Ferrari a -63. Il Gran Premio d’verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la direttasarà disponibile su Sky Go e Now TV.