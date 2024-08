Sinner licenzia Ferrara e Naldi | via preparatore atletico e fisioterapiasta del caso doping

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il fisioterapista Giacomoe ilUmbertonon fanno più parte del team di Jannik. A confermarlo all’Adnkronos è un portavoce del numero uno al mondo che in questi giorni sarà impegnato all’Us Open che spiega che“non fanno più parte del team” del campione italiano 23enne. Martedìincontrerà al primo turno l’americano, Mackenzie McDonald. La decisione diarriva dopo ildella doppia positività al Clostebol a causa del contatto accidentale con il Trofodermin., a marzo, è risultato positivo per due volte al Clostebol tra i tornei di Indian Wells e Miami. L’azzurro non è stato squalificato perché ha dimostrato che la positività è stata provocata da una contaminazione: niente dolo né negligenza attribuibili al tennista.