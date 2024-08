Sabato da bollino nero in autostrada

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ultimodasulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Sarà una sorta di replica di quanto si è verificatoscorso con probabili code in ingresso alla barriera di Trieste Lisert per il rientro dalle vacanze e in prossimità dell’uscita ai caselli delle località balneari per gli ultimi scampoli di esodo. Previsti circa 182 mila transiti nel corso di tutta la giornata con circa 26 mila ingressi proprio alla barriera del Lisert. A tal proposito si rinnova anche in questo fine settimana la collaborazione con Dars (Autostrade Slovene) che prevede il reindirizzamento consigliato – tramite pannelli a messaggio variabile – del traffico proveniente da Slovenia e Croazia sul percorso alternativo al RA13 e A4 attraverso il bypass H4 (Podnanos-Vrtoiba) – A34 (Gorizia – Villesse).