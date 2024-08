La Talpa che caos! Ancora incertezza sul cast | ecco chi potrebbe arrivare nel programma di Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ladiaveva rincuorato i fan della trasmissione, ma a oggi c’ègrandesul: ilsi fa oppure no? Solo un mese fa, Davide Maggio annunciava tramite il suo sito la lista dei partecipanti: a quanto pare, a poche settimane di distanza, quei nomi non sarebbero più da considerarsi ufficiali. All’ultimo, infatti, qualcuno avrebbe deciso di non aderire più alla trasmissione, lasciando gli autori nel. Fra questi ci sarebbe anche Nicola Ventola; l’ex calciatore era stato dato come primo concorrente ufficiale de Lae proprio poco prima di entrare nel vivo del, avrebbe fatto un passo indietro. Al suo posto sembrerebbe essere arrivato l’attore Andrea Preti. Anche se, ora come ora, non vi è certezza in merito.