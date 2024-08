Dovizioso torna in pista | test MotoGp a Misano 4 mesi dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Forlì, 21 agosto 2024 – Non aveva mai smesso di andare in moto, anche se ha sempre preferito quelle da cross alle regine della velocità, almeno da quando ha appeso il casco al classico chiodo. Eppure, malgrado il grave incidente che l’aveva costretto a operarsi lo scorso aprile a Sassuolo, Andreato in, nell’amata, come collaudatore niente meno che della Yamaha M1, neiprivati della casa giapponese, l’ultima con la quale il ‘Dovi’ ha corso in, la classe regina del mondiale. Inieri e anche oggi. Dunque unpienamente recuperato. Il miglior responso è quello dato dalla stessa Yamaha, che non avrebbe mai sprecato i preziosiprivati con un pilota non del tutto a posto: al posto del collaudatore Cal Crutchlow, infortunato, ha puntato sul forlivese.