Vuelta a España 2024 oggi in tv tappa 20 agosto | orari inizio e fine programma streaming

(Di martedì 20 agosto 2024), martedì 20, va in scena la quartadella. Dopo la partenza dal Portogallo si rientra in terra spagnola, e lo si fa in grande stile. E’ infatti inil primo dei nove arrivi in salita della corsa iberica, in una frazione decisamente impegnativa e che emetterà i primi verdetti per quel che riguarda la classifica generale. Sono 170,4 km che lasciano ben poco respiro quelli da affrontare per la carovana. Praticamente subito dopo la partenza da Plasencia si inizia a salire, per affrontare il GPM di seconda categoria di Puerto de Cabezabellosa (9,2 km al 5.4%). Discesa e poi si approccia subito l’Alto de Piornal Piornal, 13,9 km al 5,6% con un tratto centrale quasi costantemente in doppia cifra. Altra lunga picchiata e poi un tratto di pianura per i corridori, prima di salire di nuovo verso il Puerto de Miravete (8km al 4.5%).