I bambini in Ucraina non sono sfruttati per il commercio globale dell’adrenocromo

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 20 agosto 2024) Il 20 agosto 2024 è stato pubblicato un post su Facebook in cui si legge che «soldati russi hanno salvato centinaia ditorturati, sessualmente abusati ed emaciati dalle fattorie ucraine di adrenocromo». La notizia è stata diffusa anche da un account su X, che ha ricondiviso un post in inglese in cui si legge che «l’industriainè più grande che in passato». Il post è accompagnato dalla foto di un soldato che tiene in braccio una bambina. La notizia è falsa. Innanzitutto, non ciriscontri di questa affermazione da parte di forze militari russe. La notizia ha iniziato a circolare in inglese dal sito The People’s Voice, precedentemente conosciuto come NewsPunch, e già noto a Facta per diffondere notizie false e infondate su svariate tematiche.