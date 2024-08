Tv pubblica Sudcorea nei guai anche per colpa di Puccini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (askanews) – La televisionena KBS è finita neiper aver mandato in onda l’inno nazionale giapponese – “Kimigayo” – e la Madama Butterfly di Giacomoil 15 agosto, che in Corea del Sud è il Giorno della Liberazione dalla dominazione coloniale nipponica. La commissione di vigilanza ha chiarito oggi che intende mettere in cantiere misure punitive nei confronti dei responsabili, secondo quanto ha riportato l’agenzia di stampa Yonhap. In maniera piuttosto maldestra, KBS ha messo in onda proprio il 15 agosto la “Madama Butterfly”, l’opera diche è notoriamente ambientata in Giappone e quindi presenta splendidi costumi di tema giapponese.