Addio ad Antonio Lucido Dopo una lunga malattia se ne va a soli 62 anni

(Di sabato 17 agosto 2024) 1È scomparso giovedì, prematuramente all’età di 62, euna, gestore per moltissimidel Bar La Fiorentina sul lungomare viareggino, e poi capitano di macchina nell’azienda Mobiline. La moglie Roberta e la famiglia desiderano ringraziare il personale delle cure palliative, le infermiere della Croce Verde e il personale dell’Ospedale Versilia per la premura, la cura e l’affetto con cui hanno sempre seguitoin ogni momento dellae del suo percorso, non facendogli mai mancare niente, fino agli ultimi istanti di vita.