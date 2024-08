LIVE Cobolli-Hurkacz ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | due partite prima dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

20.00 Rublev ha sconfitto Nakashima per 7-6(5), 6-1. Il russo prosegue la propria avventura a. A seguire all'Holcim Stadium 3 si disputeranno Ruud-Auger-Aliassime e Shelton-Marozsan, al termine toccherà acontro. 19.30 Rublev ha vinto il primo set contro Nakashima per 7-6(5).sarà il quarto match su questo campo dopo Nakashima-Rublev, Ruud-Auger-Aliassime, Shelton-Marozsan. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il terzo turno dell'edizionedel Masters 1000 di(Stati Uniti). Grande interesse per vedere nuovamente in azione il tennista romano, uno dei giocatori azzurri più in forma in questo momento, opposto a un ostacolo durissimo come il polacco, sul quale pendono dubbi riguardo la sua condizione fisica.