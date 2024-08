Traffico Roma del 13-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto tornata regolare la circolazione sulla A1 Firenzeper un incendio tra Magliano Sabina e Ponzanono segnalato un incidente dalla polizia locale su via Salaria all’altezza di via Arno con possibili rallentamenti in zona Centocelle a Viale delle Gardenie divieto di transito in prossimità di via Tor de Schiavi a causa del manto stradale danneggiato prosegue lavori sulla tangenziale est è chiusa dal 9 agosto tra Largo Settimio Passamonti e viale Castrense nelle due direzioni in direzione Salaria a Termini interventi anticipato per il 16 agosto alle ore 17 in direzione San Giovanni Al momento confermato per il prossimo 2 settembre per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.