Lite Condominiale Degenera | Accoltellato per un Parcheggio a Vasto

(Di lunedì 12 agosto 2024) Chieti - Un operaio di 41 anni, di origini romene, è statodal vicino di casa, un commerciante di 63 anni, al culmine di unaper unin via Vespucci, a. Nonostante le due ferite riportate, l'uomo non è in gravi condizioni, mentre l'aggressore rischia l'accusa di tentato omicidio. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando la tensione tra i due vicini è sfociata in violenza. La vittima, identificata con le iniziali I.B., ha subito due colpi di coltello, uno al petto e uno alla schiena. Trasportato d'urgenza all'ospedale di, l'uomo è attualmente ricoverato, ma i medici hanno rassicurato che le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'aggressore, G.M., un commerciante di 63 anni, è stato immediatamente denunciato dalle autorità.