Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 16 | 30

(Di venerdì 9 agosto 2024)DEL 11 AGOSTOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD SEMPRE SULLA IDRMAZIONESUD SEGNALAMO LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO CHIUSA PER LA PERDITA DI UN CARICO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTELNO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONECODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI STRADA CIUSA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO PER INCENDIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral