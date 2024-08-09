Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 16:30 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 Roma NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SEMPRE SULLA IDRMAZIONE Roma SUD SEGNALAMO LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO CHIUSA PER LA PERDITA DI UN CARICO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE Roma CODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI STRADA CIUSA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO PER INCENDIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 12:30 - 00 DALLA DOMENICA AL GIOVEDI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ E DI SABATO LA CIRCOLAZIONE SARÀ ATTIVA FINO ALL’1. VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER L’ESODO DI AGOSTO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALL’ARDEATINA ALL’APPIA SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA, LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE, IN DIREIZONE CIVITAVECCHIA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA UN SERVIZIO BUS DENOMINATO MA6 DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO SULLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI RICORDIAMO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A, CHE PROSEGUE LA CHIUSURA SERALE ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 11:30 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 05 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05. GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER ALCUNI TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY E VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER ALCUNI TRENI REGIONALI DALLE 22. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA SULL’AURELIA SI è VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ANDIAMO ORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA SI EFFUETTUANO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA. romadailynews
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