Filippo Tortu non si dà pace per la 4×100 | Mi sento responsabile è mancata la mia frazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si sperava e puntava a una medaglia olimpica, ma uno dei tanti quarti posti di quest’edizione di Parigi si è tramutato in realtà. Lamaschile non è riuscita a confermarsi sul podio, come a Tokyo. In Giappone, un qualcosa di metafisico era diventato realtà, mentre a Parigi l’amarezza di una “medaglia di legno” a pochi centesimi dal bronzo. Ce l’hanno messa tutta i nostri portacolori, migliorando il loro primato stagionale e concludendo in 37.68, a 0.07 dalla Gran Bretagna. Una gara particolare, con gli Stati Uniti a pasticciare in fase di cambio e a essere squalificati. In casa nostrana, l’avvio di Matteo Melluzzo era stato buono (10.40), ladi Marcell Jacobs (8.96) super, come quella di Lorenzo Patta (9.12). A mancare è stato colui che a Tokyo tre anni fa condusse tutti all’oro, ovvero