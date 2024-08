Atalanta altra debacle in amichevole | sconfitta per 3-0 col St Pauli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) A cinque giorni da Varsavia l’ultima prova generale dell’non può dirsi del tutto incoraggiante, almeno se si guarda il risultato finale. I nerazzurri hanno due volti: quello migliore del primo tempo, che crea senza però segnare, e quello decisamente più imballato della ripresa, in cui il St.segna i gol che finiscono per determinare il severo 3-0 con cui va in archivio l’del Millerntor. Davanti a oltre 26mila tifosi di casa, che vivono una vera e propria festa per il pubblico di casa in vista del ritorno in Bundesliga dopo tredici anni di assenza, e a circa 200 bergamaschi nel settore ospiti, i ragazzi di Gasperini incassano il secondo ko in sei giorni dopo il 4-1 di Parma di domenica scorsa.