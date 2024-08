Parigi 2024 primo step superato per Tamberi e Sottile | è finale nel salto in alto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Buona la prima per i due azzurri: Gianmarcoe Stefanoaccedono alladelinalle Olimpiadi di. Due buoni salti a 2,20 e 2,24, poi tre errori a 2,27 che mostrano tutta la precaria condizione di Gianmarcodopo la febbre e i sospetti calcoli renali dei giorni scorsi. Così si è conclusa la prima giornata di gare del campione olimpico in carica, che comunque centra l’accesso all’atto conclusivo della competizione dopo un’eliminatoria ricca di errori, in cui è appunto bastato il 2,24 per qualificarsi. Gara molto simile a quella del capitano per Stefano, perfetto fino ai 2,24 e poi con tre errori a 2,27. Una misura che solamente in cinque hanno: lo statunitense McEwen, l’australiano Kerr, Mutaz Barshim, il sudcoreano Woo Sang-hyeok e il giapponese Akamatsu.