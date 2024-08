Il mondo del rum è una gran confusione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Che belli gli strumenti a corda. Ce ne sono di tantissimi tipi, forme e provenienze. A seconda della struttura, del materiale, del tipo di corde e di come queste vengono sollecitate, percosse, pizzicate o sfregate, il suono cambia completamente e potremmo riconoscerne la voce a occhi chiusi. Certo, su una viola o un clavicembalo potremmo vacillare, magari li identificano meglio un esperto o un appassionato, ma quando sentiamo il suono di un pianoforte non abbiamo dubbi e lo chiamiamo con il suo nome. Ma non era un articolo sul rum? Ora ci arriviamo. Avete di fronte un’orchestra, splendida, piena di strumenti a corde. Fate finta però di poterli chiamare soltanto con un nome generico, “cordofoni”.