Auto investe anziano a Sapri è grave

Tempo di lettura: < 1 minutoUn pensionato di 86 anni é stato investito da un'mobile sulla SS 18 trae Villamare, in provincia di Salerno: l'ha riportato gravi ferite. Il conducente dell'si é subito fermato per prestare i primi soccorsi. L'impatto è stato violento e l'ha perso molto sangue, a seguito di ferite su tutto il corpo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che lo ha tasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale civile di. Le condizioni dell', originario del Veronese, sono molto gravi. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia die dalla polizia locale.