Lorenzo Simonelli in scioltezza alle Olimpiadi | pass per la semifinale sui 110hs Holloway impressiona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)si è qualificato insemifinali dei 110 ostacolidi Parigi 2024, chiudendo al secondo posto nella propria batteria con il tempo di 13.27 (0,3 m/s di vento a favore)spdello svizzero Jason Joseph (13.26). Il Campione d’Europa, capace di uno strepitoso 13.05 allo Stadio Olimpico di Roma e poi autore di un convincente 13.08 in Diamond League a Monaco, è uscito bene dai blocchi di partenza (0.151 il tempo di reazione) e poi ha corso in maniera sciolta, superando agevolmente le prime barriere senza strafare. Nella seconda parte di gara il primatista italiano ha abbassato il ritmo e ha deciso di rntare, forse un po’ troppo presto visto che ha subito il soro da parte dell’elvetico: energie risparmiate in vista del prossimo turno, ma potrebbe pescare una corsia meno gradita e qualche avversario più insidioso.