LIVE – Finale parallele asimmetriche con D’Amato ginnastica artistica femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Alle 15:40 di oggi, domenica 4 agosto, avrà inizio laallee tra le otto ginnaste in gara c’è anche la nostra Alice. L’azzurra non vuole fermarsi dopo l’argento vinto nellaa squadre e dopo il quarto posto con podio sfiorato nell’All Around. “Adesso posso solo giocarmela nelle prossime finali, dando il meglio di me, con serenità. Sono già contentissima così, anche perché, alle scorse, ho fatto solo l’all around (arrivando 20ª con 51.899 dietro a Martina Maggio, ndr.). Rispetto a prima sono un po’ più consapevole del mio valore, ma continuo a lavorare a testa bassa e a fare le mie cose”, aveva detto Alice dopo ladel concorso individuale generale. Adesso c’è un altro appuntamento, il primo di tre, in vista delle finali a trave e corpo libero (in quel caso con lei ci sarà anche Manila Esposito).