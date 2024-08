Arriva Golette Verde Tante iniziative per conoscere il mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) La Golettadi Legambiente sbarca a Civitanova oggi e domani, tappa del viaggio lungo le coste adriatiche per promuovere l’educazione ambientale. In questa edizione sarà ricordata Giorgia Belforte, attivista che per decenni si è battuta per portare avanti le campagne di Legambnte. Questo il programma: oggi alle 16 a bordo della Goletta ormeggiata al molo sud laboratori didattici gratuiti "Alla scoperta del" dedicati a giovanissimi che grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife potranno ascoltare dialoghi tra delfini e grazie al Life Turtlenest scopriranno nidi e uova di tartarughe marine, mentre con il progetto Life SeaNet sarà possibilela ricchezza degli ecosistemi marini. Alle 17.