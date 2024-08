MotoGP Sprint Race Silverstone 2024 | super Bastianini!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 agosto 2024) Eneatorna a essere la “Bestia” che avevamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti: il ducatista, ormai promesso sposo di KTM, si prende di forza ladellaandata in scena a. Un grande acuto per il ragazzo che aspettava, da tempo, una vittoria così importante e netta. Sorride anche il secondo classificato di questa mini gara: Jorge Martin si accontenta della piazza d’argento e si riavvicina sensibilmente alla vetta di un Francesco Bagnaia che cade vanificando il suo round. Il Motomondialeè adesso riaperto e il Gran Premio di Gran Bretagna di domani potrebbe essere davvero importantissimo per la lotta titolata. Chiude il podio al terzo posto un ottimo Alexis Espargarò che conferma la forza di Aprilia su questo tracciato. Importanti i piazzamenti di Brad Binder (quarto) e di Pedro Acosta (quinto).