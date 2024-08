Un messaggio di fraternità alle Serate di Nomadelfia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se per la sera di martedì prossimo non avete impegni, segnatevi ledi, in programma in centro. Sarà un’esperienza unica, come unica è la comunità di, che combina arte esociale, attraverso danze, brevi video e interventi teatrali ispirati alla commedia dell’arte. Non si tratta di un semplice spettacolo, ma di una testimonianza e insieme un’occasione per riflettere su come lapossa trasformare il volto dell’umanità, portando un rinnovato senso di speranza e impegno. L’appuntamento è per le 21.30, in piazza Garibaldi. Lo regalano bambini e ragazzi della comunità di, una sorta di Utopia reale, fondata nel 1947 in provincia di Grosseto, da don Zeno Saltini, profetico sacerdote vissuto tra il 1900 e il 1981. Fanno parte della comunità sacerdoti, laici, genitori, single.