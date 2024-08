Anche Cermec aiuta i soccorsi | Grazie ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le luci delle forze dell’ordine tracciano la strada: scortano un ragno, con a bordo due operai di. La destinazione è la sede della Carbonovus dove poche ore prima era divampato un enorme incendio nel piazzale. E’ già notte. Le fiamme ora sono più rosse e vive di prima, fuoco vivo che brucia e fa paura. La nuvola nera che si solleva, a quanto pare, plastica, vetroresina e prodotti chimici in combustione ormai si confonde con l’oscurità di una notte che sarà lunghissima per Marco Gentili e Davide Zanetti. Sono loro i due operai didestinati in questa notte a fare ben più del loro lavoro. Le loro operazioni a bordo del ragno, a pochi metri dalle fiamme, saranno essenziali per dividere una matassa infuocata.