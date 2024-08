Trap | Josh Hartnett rivela i fatti sorprendenti che ha imparato sui serial killer

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto dache hasui, Il tanto atteso thriller di M. Night Shyamalan,, esce finalmente nei cinema questa settimana. Il film, interpretato da, racconta la storia di un uomo e sua figlia che si ritrovano a un importante concerto, solo per scoprire che è unapola orchestrata per catturare un. Come ci si può aspettare da un film che esplora la psicologia di un, parte della preparazione per il ruolo ha richiesto adi approfondire la mente di questi criminali. In un’intervista con ComicBook, l’attore ha condiviso alcune delle sue scoperte sui, in particolare il loro desiderio di riconoscimento e la loro abilità nel convincere gli altri di non essere mostri.: Il Nuovo Thriller di M.