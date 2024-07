Ballando con le Stelle 2024 Mara Maionchi in giuria? La scelta di Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 28 settembrepartirà la nuova edizione dicon le, la quale presto svelerà il cast ufficiale che scenderà in pista. Solo qualche settimana fa, gli esperti avevano fatto sapere che ladel varietà sarebbe stata confermata in toto. Tuttavia, in queste ore, le certezze sarebbero diminuite.vorrebbe riproporre tutti i giudici della passata stagione ma i vertici Rai potrebbero intervenire per fare qualche cambiamento. In prima fila, infatti, ci sarebbe, la quale si è di fatto autocandidata.con le-2025: le parole diLa lente di ingrandimento della prossima stagione dicon leè tornata a posarsi sullache valuterà le esibizioni dei concorrenti.