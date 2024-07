Stellantis cede Comau a One Equity Partners

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024), colosso automobilistico globale, ha annunciato la vendita della maggioranza di, leader italiano nell’automazione industriale, al fondo di privateamericano One. L’ultima mossa della società ha dato luogo a un importante dibattito a livello nazionale. Nuove implicazioni per il colosso automobilistico italiano, anche a livello globale., infatti, ha deciso la vendita della maggioranza dial fondo di privateamericano One. Questa mossa ha suscitato un acceso dibattito in Italia, con il governo che valuta l’utilizzo del Golden Power per proteggere gli interessi nazionali. Le nuove implicazioni finanziarie per, foto Ansa – VelvetMagSi aprono nuove trattative per l’azienda italiana leader nel settore automobilistico in tutto il mondo.