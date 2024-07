Rise of the Ronin | è disponibile la demo gratuita Team Ninja condivide le statistiche dei giocatori

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Fumihiko Yasuda diha rivelato che è oraladiof the, consentendo in questo modo ai possessori di una PlayStation 5 di poter provare il GDR d’azione open world ambientato a fine XIX secolo in Giappone. La versione di prova del titolo permette nello specifico di provare il primo capitolo del gioco, con tanto di possibilità di trasferire i file di salvataggio nella versione completa. Inoltre contestualmente a questo importante annuncio, ildi sviluppo giapponese ha condiviso sul PlayStation Blog tutta una serie didei, raccolte sin dal giorno di lancio del gioco avvenuto il 22 marzo 2024.