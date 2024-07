Venezia 5 italiani in concorso tra cui Amelio e Guadagnino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (askanews) – Saranno cinque i filminall’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Il direttore artistico Alberto Barbera ha annunciato che saranno 21 i film in gara per il Leone d’oro quest’anno, fra cui il primo film in lingua inglese di Pedro Almodovar “The room next door” con Tilda Swinton e Julianne Moore, “Maria” di Pablo Larrain con la Callas interpretata da Angelina Jolie, il “Joker: folie à deux” di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga e, sempre dagli Usa, “Babygirl” di Halina Rejin, thriller erotico con Nicole Kidman.