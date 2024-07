Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 23 luglio 2024) Si può Di Vincenzo Calafiore 24 Luglio 2024 Udine “.. ho conosciuto un uomo che parlava con gli angeli, così diceva, è da un lontano orizzonte che arrivano fino ai limiti del mare.. poi c’è la terra un confine da non superare. Aveva gli occhi che potevano anche ferire guardandoti, ma era un estraneo anche con la sua vita e quasi si giustificava della sua presenza. A ogni suo sguardo corrisponde una piccola porzione di mare, di cielo, la sua vita era da tempo scomparsa all’orizzonte, da quando aveva deciso di seguirla con lo sguardo che ha un sorriso: forse si può ancora vivere . Forse si può ! “ Vincenzo Calafiore Siamo tutti condannati a scrivere una lettera, un messaggio a qualcuno, che non arriverà mai. E’ uno spettacolo di straordinaria follia, di oscenità, quello che ogni giorno va in scena davanti agli occhi .