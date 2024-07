Morto Max Leitner il re delle evasioni  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 23 luglio 2024) AGI - Max, il 'Vallanzasca dell'Alto Adige', è stato trovato senza vita in serata nel suo appartamento di Merano.aveva 66 anni, era originario di Elvas nei pressi di Bressanone, ed era noto per le sue cinquedal carcere e per questo era soprannominato il 'Vallanzasca dell'Alto Adige' o 'Robin Hood' (per il mondo di lingua tedesca).era malato da tempo ed il suo corpo è stato rinvenuto da un operatore che lo assisteva da tempo. Noto alle cronache per essere stato l'autore di cinque rocamboleschea seguito di alcune condanne per rapine a istituti di credito e assalti a furgoni portavalori tra le fine degli anni '80 ed il 2013 tra Austria e nord Italia,ha portato avanti per quasi tre decenni un'attività criminale senza spargimento di sangue e ingaggiato sfide con le forze dell'ordine.