Stefano De Martino contro Maria De Filippi | l' idea Rai assurda

(Di lunedì 22 luglio 2024)Desi prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera tv, con un cambiamento significativo nei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025. La rete pubblica, dopo averlo visto brillare sul secondo canale della Tv di Stato, ha deciso di conferirgli ruoli di primo piano su Rai1, con la promessa di nuovi progetti ambiziosi. La notizia più rilevante emersa dalla presentazione dei palinsesti è il trasferimento diDealla conduzione di Affari Tuoi. Dopo il successo di programmi come Stasera tutto è Possibile su Rai2, il conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez si prepara a guidare uno dei format più iconici della televisione italiana. L'Ad Sergio Rossi ha confermato che questa scelta rappresenta una strategia ben ponderata per rilanciare il programma, che ha visto diversi cambiamenti negli ultimi anni.