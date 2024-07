Conte come Sarri | il metodo dei ‘droni’ per aiutare la squadra con riprese dall’alto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il mister Antonioriprende l’allenamento a porte chiuse, utilizzando droni per ottimizzare la strategia della. Il Napoli ha ripreso la sua routine di allenamenti oggi allo stadio comunale di Carciato, con una sessione mattutina rigorosa e metodica. Lapartenopea ha iniziato la seduta a porte chiuse per concentrarsi sulla tattica e sul posizionamento dei giocatori, lontano da occhi indiscreti. Questa scelta riflette l’approccio di Antonio, che già in passato ha utilizzato droni per monitorare le sessioni di allenamento. Durante la prima parte dell’allenamento, un drone è stato avvistato sorvolare lo stadio, documentandol’andamento della seduta e fornendo un’ulteriore prospettiva strategica al lavoro die del suo staff tecnico.