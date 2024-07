Biglietti aerei prezzi in calo finalmente | finito l’effetto post Covid

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) È innegabile come ilabbia avuto un netto impatto sul settore dei viaggi. Le compagnie, lowcost e non, hanno infatti evidentemente aumentato le tariffe dei. Ciò al fine di tentare di recuperare quanto perso durante i lockdown imi. Il tutto sulla scia della spinta a viaggiare dovuta alle tante restrizioni patite. Il primo allarmeperò risale a più di quattro anni fa, ormai, il che si traduce in un necessario cambio di strategia, conrivisti al ribasso. Viaggi in aereo, perché risparmieremo Gli ultimi quattro anni sono stati colmi di eventi drammatici, il cui impatto è stato globale e non può di certo ancora dirsi concluso. Nel 2020 il mondo è stato attanagliato dalla pandemia di-19 che, nonostante numeri decisamente più incoraggianti e vaccini sviluppati, non rappresenta ancora uno spauracchio da poter rimuovere dalle nostre vite.